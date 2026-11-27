Nico Hülkenberg ist zufrieden mit der Entwicklung. Im Winter soll aber der nächste Schritt folgen.

Nico Hülkenberg blickt zufrieden auf das erste Jahr mit Audi zurück. „Es war zeitweise holprig, aber das war zu erwarten“, sagte der einzige deutsche Formel-1-Pilot vor dem vorletzten Saisonrennen in Katar (Sonntag, 17.00 Uhr MEZ): „Ich denke, wir haben viele Bereiche abgearbeitet und Stück für Stück recht gute Fortschritte erzielt. Aber wir befinden uns noch in der Aufbauphase, im großen Ganzen gesehen noch am Anfang.“

Insgesamt gehe die Entwicklung in die richtige Richtung. „Wir sind nicht unzufrieden mit unserer aktuellen Situation, und wenn wir alles richtig machen, kämpfen wir meistens um Punkte, was ich bereits als recht respektabel und positiv ansehe“, sagte der Emmericher.

Hülkenberg: „Wollen Schritt nach vorne machen“

Im Saisonendspurt liegt Audi in der Konstrukteurs-WM auf Rang acht, nur drei Punkte hinter Haas. In Zukunft will das Werksteam größere Ziele ins Visier nehmen. „Natürlich wollen wir über den Winter einen Schritt nach vorne machen, wie es jeder tut“, sagte Hülkenberg, der wie sein Teamkollege Gabriel Bortoleto bislang 14 Punkte gesammelt hat: „Also werden wir sehen, ob uns das gelingt.“

Die Strecke in Doha sei „ganz anders“ als der Stadtkurs in Las Vegas, sagte Hülkenberg. Beim Windschatten-Roulette in den USA hatte er zum bereits sechsten Mal in dieser Saison ein Rennen auf dem undankbaren elften Rang beendet. „Es ist einfach oft so, dass wir auf diesem Platz landen. Das ist unser Niveau, das entspricht unserer Leistung“, so der Routinier.