Nach dem Entzug der Akkreditierung für einen Journalisten äußert sich Charles Leclerc zu dessen Wortwahl – und zur Entscheidung der FIA.

Nachdem er von Formel-1-Reporter Jonathan McEvoy beleidigt wurde, hat sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc nun zur Wortwahl des britischen Journalisten geäußert.

„Ich habe den Artikel gesehen und war von der Wortwahl ziemlich überrascht, aber darüber hinaus habe ich nicht viel dazu zu sagen“, erklärte der Monegasse vor dem Großen Preis von Las Vegas.

Charles Leclerc äußerte sich zur Sperre eines Reporters Charles Leclerc äußerte sich zur Sperre eines Reporters © IMAGO/Every Second Media

McEvoy, Reporter der britischen Daily Mail, hatte Leclerc in einer Kolumne als „hinterhältigen kleinen Mistkerl“ bezeichnet. Anlass war das Duell zwischen dem Monegassen und Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton in der ersten Runde des Großen Preises von Mexiko-Stadt. Leclerc kürzte über den Rasen ab und erhielt später eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er sich abseits der Strecke einen Vorteil verschafft hatte.

Leclerc: „Mit der Sanktion habe ich nichts zu tun“

Die FIA entzog McEvoy wegen seiner Aussage die Akkreditierung für die drei verbleibenden Saisonrennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Ein Sprecher verwies auf die Richtlinien des Verbands: Die Vergabe von Medienausweisen liege im Ermessen der FIA und setze höchste Standards bei Fairness und Professionalität voraus.

„Mit der Sanktion selbst habe ich natürlich absolut nichts zu tun, und ich habe auch nicht viel dazu zu sagen“, verdeutlichte Leclerc nun. Der Monegasse betonte, dass Kritik für Formel-1-Fahrer zum Alltag gehöre. „Es ist definitiv der Job von Journalisten, auch unangenehme Fragen zu stellen und manchmal harte Schlagzeilen zu schreiben. Aber ich war von der Wortwahl überrascht“, sagte er.

DEINE MEINUNG

McEvoy verteidigte seine Bemerkung als „scherzhaft“. Die Daily Mail kündigte aus Protest an, über die verbleibenden Rennen und Pressekonferenzen der Saison nicht zu berichten. Sie bezeichnete die Sperre als „beispiellosen und empörenden Angriff auf die Pressefreiheit“.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.