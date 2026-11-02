Ein hartes Duell zwischen den Teamkollegen sorgt für Zündstoff.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat nach dem Großen Preis von Mexiko Krisengespräche bei Ferrari angekündigt. „Wir werden das unter vier Augen besprechen. Wir haben keine festen Verhaltensregeln. Und ob das etwas an Charles‘ Verhalten ändern würde, weiß ich nicht“, sagte Hamilton nach dem harten Duell mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc: „Irgendetwas muss sich definitiv ändern.“

Hamilton kritisiert Leclercs Ego-Fahrt

Auf den Plätzen eins und zwei waren Hamilton und Leclerc in die erste Kurve gegangen. Doch statt Teamwork zu betreiben, duellierten sich die Piloten hart. Leclerc schnitt in der ersten Runde eine Schikane ab und übernahm die Führung von Hamilton, der infolge des Angriffs seines Teamkollegen den zweiten Platz an den späteren Rennsieger Max Verstappen verlor. „Wir hätten heute leicht einen Doppelsieg einfahren können. Wir hatten das Tempo dafür“, monierte Hamilton fehlenden Teamspirit. Am Ende belegte der 41-Jährige Rang zwei, Leclerc wurde Vierter.

„Der Kerl ist 28 Jahre alt, also glaube ich nicht, dass es am Alter liegt. Ich denke, es ist eine Mentalitätsfrage. Es ist wie alles oder nichts, entweder ich gewinne oder keiner von uns, und so sollte es nicht sein“, meckerte Hamilton über den in Wirklichkeit 29 Jahre alten Leclerc.

Vasseur fordert Respekt für Ferrari

Der Monegasse wiederum konterte die Kritik schleunigst: „Ich könnte auch unzufrieden darüber sein, wie sehr er mich in Kurve eins von der Strecke gedrängt hat, aber so ist der Rennsport. Wenn man um den Sieg kämpft, ist das eben so“, sagte er.

Auch Teamchef Fred Vasseur war bedient. Er erwarte „von allen stets Respekt gegenüber der Marke, dem Team, unseren Partnern und vor allem den zweitausend Menschen, die zu Hause für uns arbeiten. Sie investieren unglaublich viel Mühe in unsere Arbeit und arbeiten Tag und Nacht im Werk daran, das Auto zu verbessern und Upgrades auf die Strecke zu bringen. Deshalb ist es schwer zu akzeptieren, einen Sieg auf diese Weise zu verpassen.“