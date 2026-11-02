Auch Audi profitiert von den Sanktionen gegen Piastri und das Alpine-Duo.

Nachträgliche Zeitstrafen beim Großen Preis von Mexiko haben dem Formel-1-Debütanten Ryo Hirakawa vom Haas-Team den zehnten Rang und damit seinen ersten WM-Punkt eingebracht. Der 32 Jahre alte Japaner, der kurzfristig zum Ersatz von Esteban Ocon bestimmt wurde, profitierte von Sanktionen, welche die Rennkommissare Stunden nach dem Ende des Grand Prix gegen Oscar Piastri (McLaren) sowie die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly (Frankreich) und den Argentinier Franco Colapinto verhängten.

Audi profitiert nach Rennchaos

Zum Profiteur bei diesem geschichtsträchtigen Rennen, bei dem sich der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli (Mercedes) zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönte, wurde auch Audi. Der deutsche Rennstall schien in seiner Premierensaison zum wiederholten Mal knapp die Punkteränge verpasst zu haben – der Brasilianer Gabriel Bortoleto, der die Ziellinie als Elfter überquert hatte, rückte am Grünen Tisch aber noch auf Rang acht vor. Sein Teamkollege Nico Hülkenberg konnte nicht nennenswert profitieren, der Routinier aus Emmerich wird als 14. geführt.

Der Australier Piastri, der eigentlich Siebter war, wurde als Verursacher einer Kollision angesehen. Er erhielt zehn Sekunden Strafe und fiel aus den Punkterängen. Das Alpine-Duo, ebenfalls in den Top Ten im Ziel, erhielt seine Zeitstrafen wegen Vergehen unter Gelber Flagge.