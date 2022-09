Rallye: Tänak liefert Rovanperä weiter harten Kampf

Rovanperä muss in Neuseeland acht WM-Punkte mehr holen als Ex-Weltmeister Tänak, um schon nach der drittletzten Saisonstation als Champion festzustehen. Der junge Finne, der fünf der ersten sieben Rallyes des Jahres gewinnen konnte, hat am anderen Ende der Welt bereits seine dritte Chance auf die vorzeitige Krönung - in Belgien und Griechenland zeigte er zuletzt Nerven. Rovanperä würde zum mit Abstand jüngsten Rallye-Weltmeister aufsteigen.