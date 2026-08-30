Rallye Paraguay: Pajari gelingt der Hattrick

SID 30.08.2026 • 20:23 Uhr Der Finne kommt WRC-Spitzenreiter Elfyn Evans immer näher.

Premierensieg in Estland, Heimsieg in Finnland, Rekordsieg in Paraguay: Sami Pajari hat in der Rallye-WM zum dritten Mal nacheinander triumphiert und sich im Klassement noch dichter an Spitzenreiter Elfyn Evans herangeschoben. Pajari liegt nach elf von 14 Saisonstationen 20 Punkte hinter seinem britischen Toyota-Teamkollegen, der in Südamerika Vierter wurde.

„Fantastisch. Es war keine einfache Rallye – weder für die Fahrer noch für das Team“, sagte Pajari. „Schlüssel zum Erfolg“ sei sein „zuverlässiges Auto“ gewesen. „Ich weiß zwar nicht genau, wie es bei den Punkten aussieht, aber wir versuchen weiterhin, in der Meisterschaft das Beste herauszuholen.“

Nie zuvor hat ein Rallyefahrer in der WM nach seinem ersten Sieg direkt zwei weitere folgen lassen. Pajari setzte sich am Sonntag vor dem Neuseeländer Hayden Paddon durch, nach 22 Wertungsprüfungen betrug sein Vorsprung 25,8 Sekunden. Dritter wurde Adrien Fourmaux (Frankreich/beide Hyundai/+40,0).