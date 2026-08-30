Premierensieg in Estland, Heimsieg in Finnland, Rekordsieg in Paraguay: Sami Pajari hat in der Rallye-WM zum dritten Mal nacheinander triumphiert und sich im Klassement noch dichter an Spitzenreiter Elfyn Evans herangeschoben. Pajari liegt nach elf von 14 Saisonstationen 20 Punkte hinter seinem britischen Toyota-Teamkollegen, der in Südamerika Vierter wurde.
Rallye Paraguay: Pajari gelingt der Hattrick
„Fantastisch. Es war keine einfache Rallye – weder für die Fahrer noch für das Team“, sagte Pajari. „Schlüssel zum Erfolg“ sei sein „zuverlässiges Auto“ gewesen. „Ich weiß zwar nicht genau, wie es bei den Punkten aussieht, aber wir versuchen weiterhin, in der Meisterschaft das Beste herauszuholen.“
Nie zuvor hat ein Rallyefahrer in der WM nach seinem ersten Sieg direkt zwei weitere folgen lassen. Pajari setzte sich am Sonntag vor dem Neuseeländer Hayden Paddon durch, nach 22 Wertungsprüfungen betrug sein Vorsprung 25,8 Sekunden. Dritter wurde Adrien Fourmaux (Frankreich/beide Hyundai/+40,0).
Rekordweltmeister Sébastien Ogier belegte nach großen Problemen am ersten Tag nur den 15. Platz. Im WRC-Ranking ist der Franzose nur Sechster, die Hoffnung auf seinen zehnten Titel hatte Ogier zuletzt bereits begraben. Gefahren wird in diesem Jahr noch in Chile, Italien und Saudi-Arabien.