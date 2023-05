Nach Rallye-Todesdrama: Co-Pilot des verstorbenen Craig Breen startet in Portugal

Dies bestätigte Fulton, der bei dem tödlichen Unfall neben Breen im Hyundai saß, am Mittwoch. „Es war ein sehr schwieriger Moment, aber ich fühle mich bereit für eine Rückkehr“, sagte der 31-Jährige, der in der unterklassigen WRC2 an der Seite von Kris Meeke starten wird.

Co-Pilot nimmt an WM-Lauf in Portugal teil

"Es ist das, was sich Craig gewünscht hätte", führte Fulton aus: "Ich habe diese große Herausforderung gemeinsam mit ihm aufgenommen. Ich habe das Gefühl, dass es die beste Art ist, ihn zu ehren, wenn ich das beende, was wir gemeinsam begonnen haben."

Breen war am 13. April bei Testfahrten vor der Rallye in Kroatien tödlich verunglückt. Sein Co-Pilot Fulton blieb unverletzt. Das Hyundai-Team entschloss sich trotz des Trauerfalls, an der Rallye teilzunehmen. „Wir wollen damit Craig, seine Rallye-Leidenschaft und seinen Ehrgeiz ehren“, hieß es in einem Statement des Werkteams.