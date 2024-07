Jetzt spricht Deutschlands großer Olympia-Pechvogel!

Es hat wieder nicht sollen sein! Säbelfechter Matyas Szabo war an Tag 1 der Olympischen Spiele in Paris der tragische Held – wieder einmal. 2016 in Rio stand der 32-Jährige unter den Top 8, vor drei Jahren in Tokio schrammte er als Vierter an einer Medaille vorbei. Und diesmal verlor Szabo sein Viertelfinale mit 14:15, dem knappsten aller Ergebnisse, gegen den Weltranglistenersten Ziad El-Sissy aus Ägypten.