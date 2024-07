Olympia 2024: Drama um deutschen Säbelfechter

Der deutsche Säbelfechter Matyas Szabo unterliegt im Olympia-Viertelfinale dem Weltranglisten-Ersten dramatisch. Anschließend ist er nach der bitteren Niederlage völlig aufgelöst und bricht in Tränen aus.

Plötzlich rissen beide Athleten ihre Arme in die Luft, gingen anschließend voller Freude zu Boden und begannen lauthals zu jubeln. Doch wer hatte gewonnen? Das Olympia -Viertelfinale im Säbelfechten hätte knapper nicht sein können, doch am Ende musste sich der deutsche Matyas Szabo dem Ägypter Ziad El-Sissy mit 14:15 geschlagen geben.

Es war ein Duell, welches an Dramaturgie kaum zu überbieten war. Immer wieder haderten beide Athleten mit den Schiedsrichterentscheidungen - insbesondere der fünffache deutsche Meister.

Medaillentraum für deutschen Fechter ausgeträumt

Dabei dachte Szabo schon beim Stand von 14:13 er hätte tatsächlich den Weltranglistenersten El-Sissy bezwungen - doch auch dort ging der Punkt an seinen Kontrahenten. So auch beim geteilten Matchpunkt, der Medaillentraum des Deutschen ist ausgeträumt.

Serien-Olympiasieger ausgeschieden

Zuvor hatte sich der 32-Jährige mit 15:6 gegen Yousef Alshamlan (Kuwait) und in einem engen Duell mit dem französischen Lokalmatadoren Sebastien Patrice (15:13) durchgesetzt. Der ungarische Ausnahmefechter Aron Szilagyi, der zuletzt dreimal in Folge die Goldmedaille gewonnen hatte, war bereits in der Runde der letzten 32 ausgeschieden.