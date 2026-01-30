Papst Leo XIV. mit Olympia-Botschaft: Frieden für Mailand/Cortina

SID 30.01.2026 • 11:07 Uhr Papst Leo XIV. wünscht sich für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina einen „gesunden Wettbewerb“. Er hofft außerdem, dass das „bedeutende Ereignis das Bewusstsein für den Wert des Sports im Dienste der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung stärkt“.

Papst Leo XIV. wünscht sich für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina einen „gesunden Wettbewerb“, der dazu „beitragen möge, Brücken zwischen Kulturen und Völkern zu bauen und Gastfreundschaft, Solidarität und Frieden zu fördern“. Das geht aus einem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Namen des Papstes unterzeichneten Telegramm hervor, das an den Mailänder Erzbischof Mario Delpini ging.

Papst-Botschaft: Sport als Brücke zu Freundschaft und Brüderlichkeit

Weiter äußerte der Papst die Hoffnung, „dass dieses bedeutende Ereignis Gefühle der Freundschaft und Brüderlichkeit weckt und das Bewusstsein für den Wert des Sports im Dienste der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung stärkt“. Anlass der Botschaft war die Übergabe des „Kreuzes der Sportler“ bei einem von Delpini geleiteten Gottesdienst am Donnerstagabend in der Mailänder Basilika San Babila.