Markus Söder mit Olympia-Ansage zum Wiesn-Start

Markus Söder nutzt einen besonderen Moment zu Beginn des Münchner Oktoberfests für eine Olympia-Ansage. Beinahe gerät dabei eine wichtige Wiesn-Tradition in den Hintergrund.

Markus Söder hat unmittelbar vor dem offiziellen Beginn des Münchner Oktoberfestes eine Olympia-Ansage getätigt. Der Ministerpräsident will die Spiele schon länger in die bayrische Landeshauptstadt holen.

Kurios: Der CSU-Politiker wollte seine Pläne gerade im Schottenhamel-Festzelt erläutern, als er von einem mit Spannung erwarteten Countdown unterbrochen wurde.

Markus Söder bei der Wiesn 2025 Markus Söder bei der Wiesn 2025 © IMAGO/APress

“Ich hätte so gern, dass wir die Wiesn im nächsten Jahr als definitive Olympiastadt feiern!“, sagte Söder zunächst im Bayrischen Rundfunk und erntete dafür Applaus von den Volksfest-Besuchern. Wenige Sekunden vor dem Anstich des ersten Bierfasses durch Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause wollte sich der 59-Jährige dann eigentlich noch genauer erklären.

Bei Olympia-Ansage: Söder geht gerade noch rechtzeitig aus dem Weg

„Ich wünsche mir vor allem eins: Erstens, der Oberbürgermeister wird das gleich super machen, ich bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit bei Olympia, da ist nämlich nächste Woche die Entscheidung. Und zweitens …“, sagte Söder noch, ehe er wie auch der neben ihm stehende BR-Reporter fast schon erschrocken realisierte, dass es Zeit für den großen Moment war.

Gerade noch rechtzeitig ging Söder mit seiner Frau Karin aus dem Weg, damit die Kameras den längst startklaren Krause einfangen konnten. Dieser brauchte um Punkt 12 Uhr nur zwei Schläge, bis das Bier floss und er zum traditionellen „O’zapft is“ ansetzen konnte.

Söder hatte zuletzt bei einem Besuch des FC Bayern in der Staatskanzlei für Olympia geworben. Am 26. September soll entschieden werden, ob sich Deutschland mit München, Berlin oder der Region Rhein-Ruhr mit der Kernstadt Köln um die Spiele 2036, 2040 und 2044 bewerben wird.