Comeback Kid Aldemir wird elfter

Derweil versucht Max Kruse endlich das erste Preisgeld einzufahren. Der Wolfsburger sitzt momentan in „Event #15: $10.000 Omaha Hi-Lo 8 Or Better Championship“. Unter den aktuell 175 Spielern liegt Kruse im Mittelfeld. Das Event ist auf drei Tage angelegt und befindet sich noch in der frühen Phase.