Bayerischer Pokermeister 2025: Yasin Varol gewinnt das große Finale in Feuchtwangen

SPORT1 31.10.2025 • 14:15 Uhr Yasin Varol ist Bayerischer Pokermeister 2025. Der Feuchtwanger Qualifikant setzt sich in einem Teilnehmerfeld von 202 Spielerinnen und Spielern durch.

Wenn sich Anfang Herbst Poker-Asse aus ganz Bayern am grünen Filz versammeln, ist Hochspannung garantiert. Bei der 10. Spielbanken Bayern Pokermeisterschaft in Feuchtwangen zeigte Yasin Varol starke Nerven und das richtige Gespür für den entscheidenden Moment. Der Feuchtwanger Qualifikant sicherte sich den Titel des Bayerischen Pokermeisters 2025 und das Hauptpreisgeld von 50.000 Euro.

Der neue Pokerchampion setzte sich im spannenden Finalduell gegen K.S. (Nickname) aus der Spielbank Bad Kissingen durch. Platz drei ging an FJ123 aus Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt traten am 25. und 26. Oktober 202 qualifizierte Spielerinnen und Spieler beim großen Finalturnier an – unter ihnen die besten Pokerspieler aus neun bayerischen Spielbanken.

Mit einer Preisgeldsumme von 202.000 Euro zählt die Jubiläumsmeisterschaft zu den bedeutendsten Poker-Events Deutschlands. Über acht Stunden lang kämpften die Finalisten um Chips, Ruhm und Ehre, bis kurz vor Mitternacht feststand: Yasin Varol ist Bayerns Pokerkönig 2025.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgte Dartprofi Max Hopp, der mit einer mobilen Dartscheibe im Foyer der Spielbank für sportliche Abwechslung und gute Stimmung unter Spielern und Gästen sorgte. Hopp, der bereits im Sommer beim Charity-Event „Darts Meet Poker“ dabei war, entdeckte dort seine Begeisterung für das Pokerspiel und ließ es sich nicht nehmen, beim großen Finale erneut vorbeizuschauen.