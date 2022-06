David Peters gewinnt viertes Bracelet

Und bei diesem Event läuft es direkt wieder hervorragend für den Berliner. Soeben hat er in der zweiten Runde den starken Mikita Badziakouski bezwungen. In seiner letzten Hand gewann Aldemir mit Q♥️Q♠️ gegen 6♦️6♣️ des Weissrussen. Damit muss Aldemir nur noch eine weitere Runde überstehen, um auch bei diesem Event in den Geldrängen zu landen. In der nächsten Runde kommt es zum deutschen Duell gegen Christoph Vogelsang. Beide waren erst am Vorabend gemeinsam Abendessen.