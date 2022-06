Phil Ivey verpasst 11. Bracelet

Unglücklich verlief der Tag hingegen für Main Event Champion Koray Aldemir. Der Berliner landete auf Rang 11 und war damit der „Bubble Boy“, also der Spieler, der als Letzter nicht in die Geldränge kommt. Platz 10 hätte immerhin noch $170.000 eingebracht. Da Aldemir auch ein Rebuy tätigte, hat er in diesem Turnier $200.000 verloren. In seiner Instagram-Story (“Ich bin traurig!“) führte er noch einige Hände auf, die ihm zum Verhängnis wurden, wollte sich aber insgesamt nicht über den Lauf der Dinge beschweren.