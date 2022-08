Bounty Days in Liechtenstein

Bestens organisierte Turniere in einem herrlich gelegenen Casino locken seit jeher Pokerspieler an. Momentan gibt sich das Grand Casino Liechtenstein alle Mühe, einen festen Platz auf der Poker-Landkarte zu setzen. Wen es vor dem Turnier vielleicht noch zu einem kleinen Bergsee zieht oder zu einer phänomenalen Aussicht von einem 2.000er Berg, um die Seele ein wenig baumeln zu lassen, der kann all dies in Liechtenstein prima kombinieren. Wunderschöne Ausflugsziele befinden sich in direkter Umgebung.