Sieg für Österreichs Nr. 1

Diesmal war am Ende der Faktor Glück durchaus ein Thema, da die Blinds im Verhältnis zu den Chipstacks der Spieler in absurde Höhen schossen. Eibinger kamen dazu im Heads-Up die Könige zur Hilfe. Zweimal in kurzer Zeit wurden ihm Pocket Kings serviert, so dass er den Rückstand im Heads-Up gegen den Amerikaner Jonathan Jaffe in einen Sieg umwandeln konnte.