Litauischer Doppelerfolg bei SuperMILLION$

Niklas Astedt bleibt weiter auf der Jagd nach seinem sechsten (!) Erfolg bei der GGPoker SuperMILLION$. Als Achter in Chips an den Finaltisch gekommen, wurde er am Ende Sechster. Seine letzte Hand: Gedeminas Uselis erhöht vom Hijack mit einem Paar Zehner. Astedt verteidigt seinen Big Blind mit Ass/Zwei.