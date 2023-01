Große Namen im Super MILLION$ Finale

Die Zahlen zum Turnier

Der Chipleader

Als Führender wird GGPoker Ambassador Ryan Chamas aus Kanada den Finaltisch beginnen. Der Twitch-Streamer hat vergangenes Jahr eine sensationelle Performance bei der World Championship of Online Poker (WCOOP) auf den Tisch gezaubert, indem er drei $2.100 NLHE Events für insgesamt mehr $200.000 an Preisgeldern gewinnen konnte. Beim Super MILLION$ hat er zuletzt Mitte Oktober den Final Table gespielt, belegte am Ende Platz fünf für $128.298.

Der Verfolger

Ärgster Verfolger von Beriuzy ist niemand geringeres als die aktuelle Nummer zwei der All Time Money-List, Bryn Kenney. Der US-Amerikaner gewann allein im Jahr 2019 live rund $30 Millionen seiner insgesamt über $57 Millionen an Turnierpreisgeldern. Im vergangenen Jahr sorgte Kenney ungewollt abseits der Pokertische für Schlagzeilen. Ihm wurde vorgeworfen eine Gruppe von Spielern angeworben und mit dieser Gruppe Collusion (verbotene Absprachen) bei Online-Turnieren betrieben zu haben. Handfeste Beweise für dieses Vorgehen gab es letztlich aber nicht. Beim Super MILLION$ verpasste er zuletzt Ende Juli 2022 den Sieg haarscharf, musste sich Heads-up Sebastian Gähl aus Österreich geschlagen geben.

Das restliche Line-Up

Über GGPoker Ambassador Jason Koon haben wir in den vergangenen Wochen mehrfach geschrieben. Live hat der US-Amerikaner allein 2022 mehr als $8,3 Million an Turnierpreisgeldern eingespielt, sodass er in der All Time Money-List mit über $42 Million auf Platz sechs vorgerückt ist. Im Dezember 2022 gewann er in Las Vegas die PGT Championship für $500.000 und die Pokershow High Stakes Duell gegen Phil Hellmuth für $1,6 Millionen.