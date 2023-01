Keiner will gegen Jason Koon spielen

Runde 1: Phil Hellmuth vs. Nick Wright, Buy-In $50.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 2: Phil Hellmuth vs. Tom Dwan, Buy-In $100.000 – Gewinner: Dwan Runde 3: Tom Dwan vs. Phil Hellmuth, Buy-In $200.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 4: Phil Hellmuth vs. Scott Seiver, Buy-In $400.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 5: Phil Hellmuth vs. Jason Koon, Buy-In $800.000 – Gewinner: Koon