Erster rumänischer EPT-Triumph

Razvan Belea ist der erste rumänische Spieler, der die Trophäe der European Poker Tour in die Höhe stemmen konnte. Nach fünf Tagen setzte sich Belea gegen 1605 Gegner durch und war am Ende um €1.170.000 reicher. Belea dominierte den fünften Finaltag, an dem er die Chip-Führung, die er seit Tag 4 innehatte, nicht mehr abgab.