Michael Addamo schnappt sich 6. Sieg

Addamo war in der Folge kaum zu halten. Mit 6♦6♠ raiste er aus erster Position. Schemion callte aus dem Big Blind mit A♦K♦, floppte Top Twopair und check-callte die Bets am Flop und am Turn. Am River fiel dann die 6♣ zum Set für Addamo, der Deutsche check-callte All-in und bekam als Fünfter $118.822 ausbezahlt.