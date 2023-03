Vogelsang unterliegt im Heads-Up

Den besten Start erwischte Rodrigo Sirichuk. Der Brasilianer verdoppelte nach Preflop-All-in mit Pocketqueens gegen Ace-King von Landsmann Pedro Padilha, nahm wenig später P0tRippeR aus Zypern auf Platz neun vom Tisch ging in Führung.

Niklas Astedt musste sich dagegen mit Platz acht begnügen. Auch er war vor dem Flop mit Pocketqueens All-in und gegen Ace-Queen von Ravid Garbi noch dazu klarer Favorit. Doch der Spieler aus Israel traf ein Ace am River, so dass Astedt weiter auf seinen sechsten Sieg beim Super MILLION$ warten muss.

In den folgenden 60 Minuten gab es zwar keinen weiteren Bustout, mit Garbi aber einen Spieler, der alles in Grund und Boden spielte. Er hatte seinen Stack bereits auf über 6 Millionen Chips ausgebaut, ehe er auch Aliaksei Boika, Sirichuk, Padilha und „tacofiesta“ an die Rail schickte.