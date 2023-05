Erste Entscheidungen in der Triton Series gefallen

101 High Roller waren am Mittwoch beim GG Super MILLION$ an den Start gegangen, zusätzlich 57 Re-Entries schraubten den Preispool auf $3.950.000, die auf 23 Plätze verteilt wurden.

Zu siebt erwischte es dann Tobias Schwecht für $156.400. Sam Greenwood hatte am Button mit A♦T♥ gepusht, aus den Blinds callten Schwecht mit K♥8♥ und der Türke Selahaddin Bedir mit K♣K♦All-in. Auf J♥3♠Q♣Q♠J♦ war Schwecht chancenlos, Selahaddin zog mit 6,4 Millionen Chips an Sam Greenwood (5,4 Millionen) vorbei.

Etwas später open-raiste Robert Heidorn mit A♥J♦ am Cut-off, Greenwood callte mit K♦Q♦ am Button. Chouity, der immer noch zu den Bigstacks zählte, foldete im Big Blind A♣J♣. Der Flop ging auf mit K♥4♥8♥, und aufgrund der Stacks war klar, dass es zum Showdown kommt. Heidorn stellte mit dem Nutflushdraw seine letzten 1,8 Millionen Chips All-in, Greenwood callte mit seinem Toppair ohne zu zögern. Das Board lief aus mit 3♦Q♣, so dass Heidorn als Sechster $211.300 ausbezahlt bekam.