Schach-Großmeister gewinnt Super MILLION$

Erst Ende März hatte Ole Schemion seinen dritten Turniersieg beim Super MILLION$ von GGPoker gefeiert. Am Dienstagabend bot sich die Chance Nummer vier nachzulegen, doch diesmal gab es kein Vorbeikommen an einem Regular aus Estland.

Wie in der Vorwoche wurden im Rahmen des GGPoker World Festival beim $10.300 Super MILLION$ bei 212 Entries $2.120.000 auf die ersten 25 Plätze verteilt. An der Moneybubble erwischte es den Bulgaren Alex Kulev, der vor acht Tagen das EPT Super High Roller in Monte Carlo gewonnen hatte. Aus deutscher Sicht schaffte neben Schemion auch Christopher Frank diese Hürde, musste sich dann aber als erster Spieler verabschieden und mit $21.200 Preisgeld zufriedengeben.