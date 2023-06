Drei weitere Bracelets vergeben

Als bester Europäer belegte der Franzose Loic Dobriga Platz vier für $410.493, der Österreicher David Vedral musste sich bereits am vorletzten Spieltag auf Platz 21 für $45.900 geschlagen geben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Phil Ivey scheitert an Multimillionär

Phil Ivey scheitert an Multimillionär

Im Finale des $1.500 Mixed Omaha Hi-Lo (PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo und Big O) war auch Shaun Deeb wieder in der Verlosung im Kampf um das Bracelet. Nach seinem Sieg beim $1.500 Eight Game Mix, war diesmal aber auf Platz fünf für $55.894 Schluss. Die Chips von Deeb schnappte sich William Leffingwell, der sich am Ende dann auch im Heads-up gegen Zhen Cai ($156.773) durchsetzen konnte und für den Sieg $253.651 kassierte.