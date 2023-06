Favoritensterben bei Omaha-Rekordevent

Am gestrigen Spieltag der World Series of Poker in Las Vegas setzte beim größten Pot-Limit Omaha Event der Pokergeschichte das große Favoritensterben ein. Ein Bracelet wurde in der Variante Limit Hold‘em vergeben, und zwei deutsche Spieler stehen in den Finals beim NL Hold‘em und NL 2-7 Single Draw.

