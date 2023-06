Geheimnisse lichten sich im Mystery Bounty

Bei der World Series of Poker in Las Vegas stand in der vergangenen Nacht der zweite Spieltag beim $10.000 Secret Bounty No-Limit Hold‘em (Event #35) im Blickpunkt. In einem hochklassig besetzten Feld schaffte Daniel Rezaei aus Österreich den Einzug ins Finale.

Phil Hellmuth

© PokerGO