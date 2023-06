Große Namen auf Bracelet-Jagd

Mit Bracelet-Gewinner Robert Schulz und Andreas Kniep haben zwei deutsche Pokerspieler in der vergangenen Nacht bei der World Series of Poker in Las Vegas für Schlagzeilen gesorgt. Am heute anstehenden Spieltag gehen dagegen einige der ganz großen Namen der Pokerwelt auf Bracelet-Jagd.

Erik Seidel

© PokerGO