Hasta La Vista, WSOP

Becker und Aldemir erreichen Tag drei der PPC

Die Late-Registration der $50.000 Poker Players Championship schloss diesmal bei 99 Teilnehmern, vor einem Jahr waren es noch 112 gewesen. An der Stardichte änderte das aber nichts. Gemeldet hatten sieben Mitglieder der „Poker Hall of Fame“, die Gesamtzahl gewonnener Bracelets der Teilnehmer überstieg die Marke von 130.

Einen ganz besonderen Auftritt hatte wieder Dan Cates. Der „Jungleman“ hatte sich für die Mission Titelhattrick erneut ein ganz spezielles Outfit einfallen lassen. Nachdem er 2021 als „Saiyan“ von Dragon Ball Z und 2022 als „Macho Man“ Randy Savage nicht zu schlagen war, sollte es diesmal der „Terminator“ für ihn richten. Letztlich blieb ihm aber nur die Ankündigung „I‘ll be back!“, denn im letzten Level von Tag 2 schied er shortstacked im Limit 2-7 Triple Draw gegen Daniel Alaei aus.

Der fünffache Bracelet-Gewinner Alaei dagegen schloss den Spieltag mit 2.064.000 Chips auf Platz zwei ab. Angeführt wird das Feld der verbliebenen 32 Spieler durch den Australier James Obst mit starken 2.972.000 Chips. Gut bis sehr gut aufgestellt sind die drei verbliebenen Mitglieder der Poker Hall of Fame. Phil Ivey (1.655.000) liegt auf Platz drei, Lyle Berman (1.268.000) auf Platz acht und Phil Hellmuth (933.000) auf Platz 17.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Poker-Skandal geht in die nächste Runde

Poker-Skandal geht in die nächste Runde

Bevor Aldemir die Late-Registration der PPC genutzt hatte, verbuchte er noch seine achte Preisgeldplatzierung bei der WSOP 2023 (plus zwei bei der WSOP Online). Beim $800 NLHE Deepstack kam er dem Final Table recht nahe. In einem Blindbattle verlor der Weltmeister von 2021 seine letzten 16 Big Blinds aber nach Preflop-All-in mit A♦Q♠ gegen A♣K♣ von Charles Johnson und belegte Platz zwölf für $21.052 Preisgeld. Johnson selbst musste sich auf Platz sechs für $70.310. Den Sieg samt Bracelet und $339.377 Prämie schnappte sich der Chinese Qiang Xu vor Jason Johnson (209.728).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Big O ist die Abkürzung für 5-Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo, und erstmals in der Geschichte der WSOP wurde in der vergangenen Nacht ein Bracelet in dieser Variante ausgespielt. Wie gut das Format angenommen wurde, beweisen die 1.458 Entries.