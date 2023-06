Heiße Phase bei der Player Championship

Koray Aldemir ohne Glück

Auch bei Koray Aldemir lief nicht zusammen. Er verlor den Großteil seiner Chips in der Variante Omaha Hi-Lo gegen Ray Dehkharghani, schied dann im Razz mit 8-7-6-5-3 gegen 6-5-4-2-A von John Monnette aus. Letztlich überstanden nur 23 Spieler den ersten Level des Tages, und es dauerte nicht lange, bis auch Johannes Becker in Schwierigkeiten geriet. In einem Pot-Limit Omaha Blindbattle hatte er auf 9♦6♥2♥3♣7♠ 492.000 Chips angespielt und wurde von Phil Ivey All-in gestellt. Der Deutsche Pro foldete nach zwei Minuten Bedenkzeit, fiel auf 775.000 Chips zurück, während Ivey mit 2.750.000 seine Position als Bigstack untermauerte.

Zähes Spiel an der Bubble

In der Folge wurde es zäh, zumindest was die Bustouts betrifft. So dauerte es noch über fünf Stunden, bis der Argentinier Nacho Barbero an der Moneybubble shortstacked gegen den Briten Talal Shakerchi den Kürzeren zog und den undankbaren 16. Platz belegte. Nach dem Bustout von Monnette ($84.255) auf Platz 15 wurden die letzten zwei Tische neu ausgelost.