Niederländer dominiert das 100K High Roller

Niederländer Arends gewinnt das $100k High Roller

Online ist der in Österreich lebende Jens Arends längst einer der erfolgreichsten und gefürchtetsten Pokerspieler der Welt. In diesem Jahr gelingt es ihm aber erstmals sein Können auch an den Livetischen umzusetzen. Im März verbuchte er einen Sieg und einen zweiten Platz bei der Triton Series, vor wenigen Tagen hatte er bei der WSOP das $50.000 High Roller (Event #23) auf Platz drei abgeschlossen. In der vergangenen Nacht gelang dem Niederländer dann der ganz große Wurf.