Solider Start für Aldemir im $100K High Roller

Aldemir startet solide in das $100k High Roller

In der Bustout-Liste sind dagegen Phil Ivey, Daniel Negreanu, Jason Koon oder auch Christoph Vogelsang zu finden. Ob es hier noch ein Zurück per Re-Entry gibt, wird sich zum Start von Tag 2 zeigen.

Becker unter den letzten sieben

Chipleader ist „2011 WSOP Player of the Year“ Ben Lamb (2.545.000) vor dem Mexikaner Luis Velador (2.390.000) und Poker Hall of Famer Erik Seidel (2.360.000), der bei einem Sieg in der ewigen Bracelet-Rangliste zu Doyle Brunson, Phil Ivey und Johnnie Chan (jeweils 10 Bracelets) aufschließen würde. Komplettiert wird das Finale durch den vierfachen Bracelet-Gewinner Brad Ruben (2.005.000), Robert Yass (1.375.000) und James Chen (985.000).