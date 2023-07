Erster Titel für Fedor Holz in 2023

Für das zweite Event der aktuellen Veranstaltung im JW Marriott Grosvenor House- ein $25.000 NLHE 7-Handed - meldeten am Freitag 83 Spieler, dazu kamen 37 Re-Entries. Der Preispool in Höhe von $3 Millionen wurde am Samstag auf die ersten 20 Plätze verteilt.

Der zweite Spieltag startete mit 27 Spielern und einer faustdicken Überraschung, denn Chipleader Seth Davies verlor in der Anfangsphase zwei große Hände und schied auf Platz 22 aus. Bubbleboy wurde Dan Smith, der an der Bubble zunächst verdoppeln konnte, dann aber mit Toppair gegen den geriverten Flush von Kai Bong Lo (11./$60.000) aus Hong Kong unterlag.

Während Fedor Holz bei noch acht Spielern klar in Führung lag, war Tobias Schwecht der Shortie am Tisch. Seine letzten Chips gingen mit Pocketjacks gegen K♦Q♣ von Chris Brewer in die Mitte. Der zweifache Bracelet-Gewinner der WSOP 2023 traf daraufhin einen Flush, so dass Schwecht für Platz acht $93.000 kassierte.