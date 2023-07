Phil Ivey unterliegt im Heads-Up

Für das Turnier hatten 90 Spieler gemeldet, dazu kamen 43 Re-Entries für einen Preispool in Höhe von $5.320.000. Die Hälfte davon wurde gestern auf die ersten 20 Plätze verteilt, die zweite Hälfte wird am Montag per Losverfahren in Form von Mystery Bounties ausgezahlt.