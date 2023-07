Triton Series in London gestartet

Hecklen gewann in der Schlussphase einen großen Pot, der Niko Koop das Turnierleben kostete. Der Deutsche hatte nach dem Raise von Hecklen auf 60.000 Chips am Button mit 9♣8♣ gecallt, Jack Germaine zahlte mit 7♦6♣aus dem Big Blind nach. Am 8♦3♠10♣ Flop check-foldete Germaine gegen die 75.000-Chips-Bet von Koop, Hecklen dagegen check-raiste auf 130.000. Koop blieb dabei, callte nach der 6♥ am Turn weitere 275.000 und schließlich nach der 5♣ am River auch mit Schmerzen 815.000 zum All-in. Im Showdown zeigte Hecklen 8♥8♠ zum gefloppten Set.