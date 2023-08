Aldemir starker Sechster beim Seminole Hard Rock

Für das Hauptturnier der SHR Poker Open hatten die Veranstalter einen Preispool in Höhe von $3 Millionen garantiert. Diese Marke wurde durch 1.070 Entries aber deutlich um $2.189.500 überboten. Koray Aldemir, der seinen WSOP-Grind 2023 vor knapp einem Monat mit Platz fünf für $533.561 beim $50K High Roller versöhnlich abgeschlossen hatte, erwischte einen sehr guten Start.

Nach den beiden Starttagen lag der 33-Jährige bereits auf Platz sieben und schob sich an den Spieltagen zwei und drei jeweils um eine Position nach vorne. Den Final Table erreichte er somit auf Platz fünf mit 3,5 Millionen Chips (28 Big Blinds). Die Führung hielt der US-Amerikaner Shannon Shorr (99 BBs), gefolgt vom in Miami lebenden Kolumbianer Farid Jattin (69 BB).

Aldemir zu SPORT1: „Ich habe in Florida gespielt, da ich nach der WSOP sowieso noch in den USA war, die Turnierserie hier immer sehr gut ist und auch einige Freunde von mir hier waren.“

Zu viert wurde das Turnier dann pausiert, um einen Deal abzuklopfen. Nach zähen Verhandlungen gab es eine Einigung, die auch das Turnierende bedeutete. Jattin, der zu diesem Zeitpunkt mit 89 Big Blinds komfortabel vorne lag, akzeptierte $655.000 und wurde offiziell zum Champion erklärt. Am besten verhandelte aber Shorr. Er hielt mit 39 BBs zwar den kleinsten Stack, bekam aber $545.000 ausbezahlt, während Omer Rotman (48 BBs) mit $490.762 und Kuo (44 BBs) mit $480.763 zufrieden waren.

Insgesamt wurden durch 86 Entries $2.124.200 an Preisgeldern ausgespielt, den Sieg samt $614.645 schnappte sich der zweifache Champion der World Poker Tour Aaron Mermelstein. Platz zwei für $441.085 ging an den Brasilianer Marcos Extrekotter, der vor vier Monaten an gleicher Stelle beim WPT SHR Poker Showdown als Dritter $490.000 kassierte hatte.