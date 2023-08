„Die Kettensäge“ gewinnt WSOP-Ring

Am Pokertisch selber ist Kessler speziell bei den Turnieren der WSOP Dauergast. Doch obwohl er dort bereits 236(!) mal in den Geldrängen gelandet ist, ein Bracelet gewonnen hat er bisher nicht. Besser läuft es für ihn bei den sogenannten World Series of Poker Circuit (WSOPC) Turnieren. Sie sind sozusagen der kleine Ableger der großen Bracelet Events und werden über das ganze Jahr hauptsächlich in den USA, aber mittlerweile auch in Europa ausgetragen. So zuletzt in London und ab dem 20. September auch im King´s Casino Rozvadow.