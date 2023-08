GGmillion$ Woche auf Hochtouren

Smiljkovic erwischte direkt zum Auftakt der Serie am Sonntag einen ganz starken Lauf. Der in Österreich lebende Pro gewann zunächst das GGMillion$ $5.250 Bounty Hunters Super High Roller (57 Entries, Preispool $285.000) vor dem Russen Nikita Kutnetsov und kassierte inklusive Bounties $74.577. Ein paar Stunden feierte er auch noch den Sieg beim regulären $250 Sunday Main Event (1.156 Entries, Preispool $265.800) für weitere $36.282 Preisgeld. Die Form stimmt also bei Smiljkovic vor der anstehenden WSOP Online bei GGPoker, bei der er vor zwei Jahres sein erstes Bracelet gewann.

Ebenfalls am Sonntag ging das erste von zwei GGMillion$ $25.500 Sunday Super High Roller über die Bühne. Bei 13 Entries wurde der Preispool in Höhe von $325.000 auf die ersten zwei Plätze verteilt. Der Russe Artur Martirosian gewann das entscheidende Heads-up vor dem Brasilianer Yuri Dzivielevski ($113.750), die Siegprämie betrug $211.250.

Am GGMillion$ Super Monday stach ganz klar Barak Wisbrod hervor, der 2019 in Las Vegas ein WSOP-Bracelet gewonnen hat. Der Regular bei GGPoker gewann am Montag das $5.250 Super Monday Prime (55 Entries, Preispool $275.000) für $74.461 vor dem US-Amerikaner Chris Klodnicki ($64.413) sowie das $10.300 Super Monday High Roller (39 Entries, Preispool $390.000) im Heads-up gegen Schachgroßmeister Ottomar Ladva ($95.883) für weitere $127.862.

Barak Wisbrod

Leon Sturm hat einen Sieg bei der GGMillion$ Week einmal knapp verspasst. Beim $2.500 Super Monday Saver (78 Entries, Preispool $150.000) unterlag der deutsche Bracelet-Gewinner im Heads-up Johannes Straver ($51.777) aus den Niederlanden, bekam als Runner-up $37.346 ausbezahlt.