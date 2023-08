Holländer räumt ab bei Kopfgeldjagd

Den Sieg beim $40.000 Mystery Bounty der Triton Super High Roller Series schnappte sich am Sonntag an Espen Jørstad aus Norwegen vor Phil Ivey. Bei der gestrigen Auslosung der Kopfgelder war dagegen der Niederländer Johannes Straver der mit Abstand größte Gewinner.

Der Gesamtpreispool beim Mystery Bounty Event betrug $5.320.000, die Hälfte davon ging in Form von Preisgeldern an die 20 bestplatzierten Spieler. Die zweite Hälfte wurde erst am Montag unter den Spielern verlost, die am zweiten Spieltag mindestens einen der noch verbliebenen 38 Spieler aus dem Turnier werfen konnten. Die niedrigste Bounty lag bei $40.000, die Top-Bounty betrug $400.000, drei Umschläge brachten $180.000.