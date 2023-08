Startschuss für die WSOP Online

Die GGMillion$ Woche mit garantierten $20 Millionen an Preisgeldern ist gerade mal zur Hälfte bewältigt, trotzdem richtet sich die Aufmerksamkeit der Poker-Community zunehmend auf eines der absoluten Highlights des Jahres.

Die WSOP Online 2023 startet offiziell am 20. August, doch bereits heute sind einige Flights an den Start gegangen. So läuft bereits die erste Stufe von Event #7, einem $210 Mystery Bounty Turnier, bei dem allein mehrere Tausend Spieler erwartet werden. Das höchste Bounty bei diesem Turnier beträgt $1 Million!