Tobias Schwecht mit erstem Major-Erfolg

Pokerprofi Tobias Schwecht hat am Sonntagabend in London den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Deutsche gewann den £3.300 Main Event der WSOP Super Circuit Series im JW Marriott Grosvenor House und durfte sich über den prestigeträchtigen Gold Ring sowie £480.000 freuen.

Elf Spieler kehrten zum Finaltag zurück an die letzten zwei Tische und es dauerte nicht lange, bis den Finaltisch stand. Chipleader Kannapong Thanarattrakul hatte den Niederländer Lodewijk Hanh auf Platz elf vom Tisch genommen. Schwecht zeichnete für den Bustout des Neuseeländers David Yan auf Platz zehn verantwortlich und stellte den Anschluss zu den Bigstacks her.

Der Brite Toby Lewis hoffte dann vergeblich auf ein Comeback. Zwar hatte der Finalist der WSOP 2023 seinen Stack zunächst leicht ausgebaut, verlor dann aber den Klassiker mit Q♠Q♣ gegen A♥K♥ gegen Catalin Pop aus Rumänien, so dass es bei Platz neun blieb.

Im weiteren Verlauf verlor Christian Rudolph immer mehr den Anschluss, schaffte aber noch zwei Preissprünge, da Chipleader Thanarattrakul zunächst den US-Amerikaner David Miscikowsi und Pop vom Tisch nahm. Rudolph stellte seine letzten sechs Big Blinds per 3-Bet mit Q♥7♥ in die Mitte, Initial-Raise Schwecht callte mit A♠5♦ und schickte seinen Landsmann auf A♦J♣10♥8♠5♥ mit Twopair an die Rail. Rudolph bekam £60.000 Preisgeld ausbezahlt.