Der Kampf ums Purple Jacket

Beim Poker Masters 2023 im Aria Resort & Casino in Las Vegas hat sich am Montag mit Justin Bonomo der nächste Top-Spieler in die Siegerliste eingetragen. Extrem spannend ist der Kampf um das ‚Purple Jacket‘ für den besten Spieler der Serie vor dem abschließenden Finale von Event #10.

Purple Jacket

© PokerGO

von Robin Scherr 26.09.2023 • 12:12 Uhr