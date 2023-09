Poker Masters auf dem Weg

Das Poker Masters 2023 im Aria Resort & Casino in Las Vegas nimmt von Beginn an Fahrt auf. Direkt beim ersten Turnier wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Den besten Start in die Serie erwischte ein Pro aus Litauen, ein Österreicher greift heute nach dem Sieg.

Darren Elias

© PokerGO

von Robin Scherr 17.09.2023 • 13:54 Uhr