SPORT1-Streamer auf dem Weg ins Paradies

Nachtigal short aber nicht chancenlos

Mit $500 zählt der Mini Main Event der WSOP Online bereits zu den Bracelet-Turnieren im unteren Buy-In-Bereich, um so erstaunlicher ist der durch 8.709 Entries erzielte Preispool in Höhe von $4.136.775. Die neun Finalisten haben somit $34.618 Preisgeld sicher, für den kommenden Champion sind neben dem goldenen Bracelet sogar $379.055 reserviert sind.

Der Zwischenstand am Final Table lässt sich in drei Abschnitte einteilen. Vorne drei Bigstacks mit dem Esten Ermo Kosk (119 Big Blinds) als klaren Chipleader. In der Mitte der Russe Igor Kruzhalov (39,7 BBs) und hinten fünf Shorties (Stacks zwischen 18,2 und 10,2 BBS), darunter Matthias Nachtigal (16,1 BBs) aus Deutschland.