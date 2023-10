Deutsche Hoffnung bei GGPoker MILLION$ Finale

Heute Abend wird es wieder spannend bei GGPoker, das Finale beim $10.300 GGMillion$ steht an und wird wie gewohnt per Livestream übertragen. Siegchancen hat auch einer der in diesem Jahr erfolgreichsten deutschen Online-Pokerspieler.

Leonard Maue

© Rational Intellectual Holdings

von Robin Scherr 10.10.2023 • 11:02 Uhr