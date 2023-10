Hammer-Finaltisch bei Triton Series in Monte Carlo

Es kommt zusammen, was zusammengehört. Die Triton Poker Series, die wohl spektakulärste Veranstaltungsserie der Welt für High Roller, ist dieser Tage erstmals in Monte-Carlos zu Gast. Und gleich zum Auftakt geht es beim traditionellen $200K NLH Invitational um sensationelle $14,6 Millionen an Preisgeldern.