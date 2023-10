Rheem Mixed Games Champion - EPT Auftakt

Aktuell ist einiges los in der Pokerwelt. In Las Vegas wurde die PGT Mixed Game II Series am Wochenende beendet, die nächste Top-Veranstaltung steht aber schon in den Startlöchern. Die europäische Pokerszene trifft sich dagegen auf Zypern zur European Poker Tour.

Chino Rheem

© PokerGO

von Robin Scherr 16.10.2023 • 11:04 Uhr