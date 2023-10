Viele Wege führen ins Paradies

Die World Series of Poker (WSOP) Paradise führt die traditionsreiche Tour in diesem Jahr zum allerersten Mal in ihrer langen und illustren Geschichte auf die Bahamas. Zwischen dem 3. und 14. Dezember stehen insgesamt 15 Veranstaltungen auf dem Programm, bei denen es um die begehrten Bracelets geht. Die WSOP garantiert über 50 Millionen Dollar für diese 15 Turniere, darunter allein knackige 15 Millionen Dollar für das 5K Main Event Championship. Und allein für dieses Event kündigte GGPoker an, dass man 1.000 Spieler auf die Bahamas schicken möchte. Und mit ein wenig Glück klappt es sogar komplett kostenlos!

Die Schedule für die Satellites ist zwar noch nicht vollständig, aber wir möchten euch bereits die besten Optionen vorstellen, wie ihr euch ein Paradise-Package schnappen könnt.

Die Qualifikation für die WSOP Paradise

GGPoker als bewährter Partner der WSOP veranstaltet dabei übrigens auch zwei Events, bei denen Sie Phase 1 des Events Online spielen, bevor es mit einem Min-Cash im Gepäck für Tag 2 auf den Bahamas weitergeht. Diese beiden „Online|Live“ Events sind die $1.650 Mystery Millions sowie das $5.300 Main Event.

Die „Online|Live“ Tage 1 für die $1.650 Mystery Millions finden jeden Sonntag um 20.00 Uhr Deutscher Zeit statt. Jeder Tag 1 endet, wenn nur noch 10% des Feldes übrig sind. Die Teilnehmer, die dann noch Chips haben, qualifizieren sich für Tag 2. Man kann so viele Tag 1-Turniere spielen, wie man möchte, aber nur der jeweils größte Stack eines Teilnehmers wird mitgenommen.

Die $20 Step-Satellites fließen in die täglichen $200-Satellites ein, so dass jeder die Chance hat, an diesem spannenden Event teilzunehmen.

Atlantis Resort Bahamas

Eine „Online|Live“ -Ausgabe des $5.300 Main Events wird sonntags um 22:00 Uhr Deutscher Zeit bei GGPoker ausgetragen. Wie bei den „Online|Live“ Mystery Millions können Sie an so vielen Day 1-Turnieren teilnehmen, wie es Ihre Bankroll zulässt, aber nur Ihr größter Stack geht mit Ihnen auf die Bahamas. Der Vorhang für die „Online|Live“ Day 1s fällt, sobald das Teilnehmerfeld auf nur noch 15 % der Teilnehmer des jeweiligen Flights reduziert wurde. Mit einem garantierten Preisgeld von $15 Millionen möchten die WSOP und GGPoker natürlich so viele Spieler wie möglich für das Main Event gewinnen. Deshalb gibt es Freerolls, die zu $6-Steps führen, von wo aus man dann zu $60-Steps aufsteigen kann. Wenn Sie eines dieser $60 Step-Satellites überstehen, nehmen Sie an den täglichen $525-Satellites teil, die zwischen 20.00 und 0.00 Uhr Deutscher Zeit ausgetragen werden.

Satellite Turniere

Zudem gibt es jeden Sonntag um 19.30 Uhr Satellites für das WSOP Paradise Main Event für $525. Wem $525 zu hoch ist, der kann in die $50 Step-Turniere springen, die dann in das Main-Satellite münden.

Bisher haben bereits mehr als 130 GGPoker-Spieler ein Road to Paradise $10.000 WSOP Main Event-Paket über die $1.200-Satellites gewonnen. Hierbei erhalten die Gewinner jeweils einen Seat für das $5.300 WSOP Paradise Main Event, 10 Übernachtungen in einem Luxushotel im Atlantis Paradise Island Resort sowie ein kostenloses Mittagsbuffet. Für die preisbewussten Grinder gibt es auch hier Satellites für $15 sowie für $125.

GGPoker-Satellite für die $26.000 GGMillion$ High Roller Championship