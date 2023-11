Star-Aufgebot bei WSOP Paradise

Während die Live-Veranstaltung der World Series of Poker auf den Bahamas erst in gut drei Wochen beginnt, ist der Startschuss im Online-Pokerraum von GGPoker längst gefallen. Die ersten Spieler haben sogar schon den zweiten Spieltag - und damit die bezahlten Plätze - beim mit $15 Millionen dotierten $5.000 Main Event der WSOP Paradise erreicht. Dazu zählen unter anderem GGPoker Ambassador Fedor Holz und die Nummer eins der All-Time Money-List Bryn Kenny.

Hybrid-Action

Und über die sogenannten ‚OnLive to Paradise‘-Starttage bei GGPoker haben bereits 39 Spieler den zweiten Spieltag beim Main Event erreicht. Am besten lief es bisher für den Brasilianer Rodrigo Selouan (932.703 Chips), der sich online auf High-Roller-Turniere spezialisiert, in diesem Jahr aber auch bei der Triton Series in London und Monte-Carlo gute Live-Ergebnisse erzielt hat.